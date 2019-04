Rotterdamse zet doneeractie op voor Sri Lanka

De aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka tijdens Pasen raken ook de Singalezen die in Nederland wonen, onder wie Shamila Visser-Oosterhof uit Rotterdam-Crooswijk. Ze zamelt geld in voor de christenen in het land, zodat zij de verwoeste kerken kunnen herbouwen.

Shamila is als adoptiekind naar Nederland gekomen. "Maar ik heb altijd een goede band met het land Sri Lanka gehad. Ik voel me daar altijd thuis." Shamila is naar het eiland terug geweest om haar biologische ouders te zoeken. "Maar helaas heb ik hen niet gevonden, maar daardoor is de band niet minder met Sri Lanka."

Wat ook een band geeft is dat Shamila christen is. De kleine christelijke gemeenschap op Sri Lanka werd door de aanslagen zwaar getroffen. Er gingen bommen af bij drie kerken. De donatieactie van Shamila is vooral bedoeld om de gebouwen weer op te bouwen "en de mensen daar wat meer hoop te geven".

Een streefbedrag heeft Shamila niet. "Alle beetjes helpen", zegt de Rotterdamse. "Ik wil zoveel mogelijk ophalen om de mensen op Sri Lanka bij te staan. Ik denk dat we in Nederland meer kunnen doen dan de mensen daar."