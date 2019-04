Snelheidsovertreders bij Heinenoordtunnel kunnen naar hun geld fluiten

Vorig jaar stapte een automobilist naar de rechter omdat hij vond dat de plek van de snelheidscontrole - ter hoogte van hectometerpaal 14.7 - niet deugde. Er zit daar een kromming in de weg, waardoor een juiste meting niet mogelijk zou zijn. De rechter gaf de automobilist gelijk.

Het leek er daarom even op dat iedereen die in de afgelopen jaren op die plek in de A29 bij Barendrecht was geflitst, zijn geld zou terug krijgen. Maar justitie ging in beroep. Wel stopte het Openbaar Ministerie zolang met de inning van de boetes.

Tegelijkertijd schakelde het OM het Nederlands Meetinstituut (NMI) in om nog eens te kijken naar de locatie van de snelheidscamera. Het nieuwe onderzoek wees uit dat de metingen toch nauwkeurig genoeg waren.

Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat op basis van het onderzoek van het NMI een hoger beroep niet langer nodig is. Ook laat hij weten dat de inning van de boetes weer wordt hervat.