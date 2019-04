Arib eist uitleg over aanhouden OMA bij Binnenhofrenovatie

Arib schreef al begin april een brief waarin ze haar zorgen uitte over de gang van zaken. Ze denkt dat het een groot risico's is als er "twee kapiteins op een schip zitten". Maar Knops heeft nog altijd niet gereageerd. En nu is het geduld van Arib op.

Centraal in de discussie staat hoofdarchitect Ellen van Loon van het Rotterdamse bureau OMA van Rem Koolhaas. Zij zou te wilde plannen hebben voor de renovatie. Om diezelfde reden is eerder al een architect vertrokken.

Knops wil nu ook de architect die in de jaren '80 de nieuwbouw van de Tweede Kamer verzorgde opnieuw aantrekken om zich met de renovatie van het Binnenhof te bemoeien. Hij denkt dat Pi de Bruijn wel een ontwerp kan maken dat sober genoeg is. Maar ondertussen blijft Ellen van Loon aan. Arib begrijpt dat niet.