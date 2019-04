Studenten Hogeschool Rotterdam teruggehaald uit Sri Lanka

De Hogeschool Rotterdam heeft zes studenten ergotherapie teruggehaald uit Sri Lanka. De zes zouden anderhalve maand vrijwilligerswerk doen op het eiland. Maar na de aanslagen van zondag is het voor hen te onveilig geworden, vindt de school.

De studenten waren nog geen week op Sri Lanka toen er bommen ontploften bij hotels en kerken. Er kwamen meer dan 350 mensen om het leven. Honderden anderen raakten gewond.

Anouk Zweedijk uit Middelburg vindt het wel jammer dat ze weer terug is. "Je kijkt er een jaar naar uit en dan moet je na een weekje al weg. Dat is zwaar", zegt ze tegen Omroep Zeeland.

Maar ze staat wel achter het besluit van de school om de studenten 'dringend te adviseren' terug te komen. "Eerst hadden we nog wel het idee dat het mee zou vallen, maar met de uren kwam er steeds meer nieuws tot ons. Sindsdien merk je dat de inwoners, en ook wij, het allemaal heel heftig vinden."

Of er voor de studenten een vervangende reis komt, is nog niet duidelijk. De Hogeschool Rotterdam wil met hen in gesprek.