'Gio' over NAC-Feyenoord (0-4): 'Goed gebruik gemaakt van de ruimte, maar niet optimaal'

Feyenoord heeft woensdagavond de derde plek veiliggesteld in de eredivisie. NAC werd in Breda met 4-0 verslagen. Trainer Giovanni van Bronckhorst zag zijn ploeg ook een goede wedstrijd spelen.

"Het verschil in kracht was vandaag groot", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond. "Terwijl we een storm verwachtten omdat NAC voor hun laatste kans ging, startten wij juist goed. We maken snel een goal, maar we hadden toen al 2-0 of 3-0 voor kunnen staan.

In de tweede helft weet je dat het met één goal klaar is. En die viel wat later dan we hadden verwacht, maar uiteindelijk is dit wel een overwinning geweest die heel belangrijk voor ons was.

Voor NAC was het een wedstrijd die ze moesten winnen en dat gaf ons misschien wat meer ruimte op het veld. Daar hebben we goed gebruik van gemaakt, maar niet optimaal."

