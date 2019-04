Eten in de regio: Volop vlees eten op Katendrecht

Tegenwoordig is het heel hip om vegetarisch of zelfs veganistisch te eten. In al dat plantaardige groentegeweld houdt het Rotterdamse vleesrestaurant C.E.O. Baas van het Vlees het hoofd fier omhoog. Hier vind je geen plantaardige liflafjes maar enorme lappen rundvlees, krokant geschroeid op de Amerikaanse grill.

Op het menu staan steak tartare, ossenhaas, carpaccio, entrecote, pastrami, ribeye, tomahawk steak, porterhouse steak, short rib....Als je niet van rundvlees houdt heb je in dit restaurant een probleem.

Het Katendrechtse etablissement bestaat sinds 2013 en is van Sharon Kars en haar partner, sterrenchef Mario Ridder. Speciaal voor dit interview is Mario naar het restaurant gekomen, maar de dagelijkse leiding is in handen van Sharon.

Sharon: "Ik wilde graag een eigen restaurant beginnen in die tijd, Mario miste een goed vleesrestaurant in Rotterdam en zodoende zijn we samen dit gestart."

Ze ontkracht meteen het vooroordeel dat vooral mánnen dol zijn op rundvlees - volgens Sharon komen er ook veel vrouwen op de zaak af. "Je kunt ook zelf je portie kiezen, veel mensen nemen bijvoorbeeld de Côte de Boeuf - een stuk vlees van een kilo - om met zijn tweeën te delen."

Het vlees wordt geïmporteerd uit Amerika, het zijn vleeskoeien uit de staat Texas. Ook de bereiding is Amerikaans, want het gaat in de 'broiler', een soort overdekte barbecue, waar de hitte van bovenaf komt. Inmiddels werken ze ook met Nederlands rundvlees. En het concept slaat aan, want ze hebben het razend druk. Sharon: "Het zit praktisch elke avond vol, dus dat zijn we inmiddels gewend."

Zo'n vleesrestaurant, is dat niet een beetje ouderwets nu steeds meer mensen de vega-kant kiezen? Mario Ridder: "Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Ik vind dat je af en toe wel iets mag eten dat echt lekker is en waar je verder niet over hoeft na te denken, waar je je vingers bij af mag likken."

Mario runt zelf het Rotterdamse sterrenrestaurant Joelia, waar heel verfijnd gekookt wordt op het hoogste niveau. Iets totaal anders dan dit grillrestaurant? Mario ziet dat niet zo: "We koken bij Joelia licht, met veel schaal- en schelpdieren bijvoorbeeld. Je kunt daar een hele avond zoet zijn met een diner. Hier bij CEO bestel je een stuk vlees en kan je binnen een half uur weer buiten staan. Maar wat we in beide restaurants bieden is kwaliteit."

Dat de sterrenchef dit zegt over zijn eigen toko is logisch. En dan gooit hij met zichtbaar plezier een ribeye op de plancha (hete metalen plaat). Hij bakt hem hard, de rook slaat er vanaf. Het vlees krijgt een prachtige bruine korst.

Mario voelt met zijn vinger of het vlees al gaar is. "Als het vlees nog erg meegeeft is het nog koud van binnen, als het wat stugger wordt is ie medium rare." De ribeye is klaar en wordt bestrooid met grof zeezout en in plakjes gesneden.

"Niet laten rusten of wat dan ook, gewoon hard bakken en dan snijden. Als je dan een goed stuk vlees hebt komt er geen bloed uit gelopen." Mario steekt een flink stuk in z'n mond en geniet. Ook Sharon vindt het nog steeds heerlijk.

Dan komt de keukenbrigade de keuken in, vertrekt Mario naar zijn eigen restaurant Joelia en is het tijd om de boel klaar te maken voor weer een avondje ongegeneerd vlees eten.