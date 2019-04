Gewelddadige overval met mes in Bureau Rijnmond

Zwaaiend met een mes kwam een man eind vorig jaar een kapsalon aan het Stadhoudersplein in Rotterdam binnen. Beelden van deze overval worden donderdag in de uitzending van Bureau Rijnmond getoond. De politie vraagt hulp van het publiek bij het opsporen van de dader.[youtube:https://youtu.be/T9AoYx_K2oU]

De overvaller gebruikte flink wat geweld, voor de ogen van de aanwezige klanten. De man ging er uiteindelijk met geld uit de kassa vandoor.



Ook is er aandacht voor de overval van een mini-supermarkt aan de Admiraal de Ruyterweg, in diezelfde periode. Twee overvallers, gewapend met een groot mes, gingen er met sigaretten, shag en de hele kassa vandoor.



De beelden van een serie inbraken in regio Rijnmond worden ook behandeld. Sinds januari worden schuifdeuren geforceerd en bakstenen door ruiten gegooid, alles om de woning binnen te komen. Eerst werd alleen in Capelle aan de IJssel en Rotterdam toegeslagen. Inmiddels ook in Nieuwerkerk aan den IJssel, Pijnacker, Bergschenhoek en Zevenhuizen.

De beschieting van een winkel op de Oranjeboomstraat kan ook rekenen op aandacht in Bureau Rijnmond. Op vrijdagochtend 19 april werd in de vroege ochtend geschoten op het pand. In de ruit van de winkel trof de politie zes kogelinslagen aan. Voor de winkel lagen meerdere hulzen.



Bureau Rijnmond wordt donderdagmiddag uitgezonden om 17.20 uur en elk uur herhaald op TV Rijnmond.