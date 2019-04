Boiler springt in revalidatiecentrum; patiënten verplaatst

De brandweer over de waterlekkage in State Hillegersberg

In een revalidatiecentrum in Rotterdam-Hillegersberg is in de nacht van woensdag op donderdag lekkage geweest. Veertien mensen moesten daardoor naar een andere kamer van State Hillegersberg.

"Er is een boiler gesprongen", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Daardoor liep het water over de tweede verdieping, de eerste verdieping en de begane grond."

In het gebouw werken 53 mensen aan hun herstel na een operatie of ongeluk. Het zag er volgens de woordvoerder even naar uit dat het hele pand ontruimd moest worden.

"Elektra en water is geen gelukkige combinatie", legt hij uit. "en de liften deden het niet meer. En de mensen in het centrum zijn over het algemeen niet heel erg mobiel. Als het hele pand ontruimd moest worden, dan hadden we iedereen met mankracht naar buiten moeten helpen."

Het is al de tweede keer in een half jaar tijd dat er problemen zijn met een boiler in State Hillegersberg. De vorige keer ging het om een andere boiler.



De lekkage in het pand ontstond rond één uur. Na een paar uur werd het pand overgedragen aan de eigenaar.