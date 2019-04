Rapport over liefdesaffaire kopstuk Rotterdamse justitie

Een speciale commissie komt donderdag met het rapport over een relatie tussen twee kopstukken van justitie in Rotterdam.

Het gaat om hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen en hoofdaanklager Marianne Bloos. Zij hadden jarenlang een relatie, ontdekte het NRC Handelsblad vorig jaar. Dat hadden ze moeten melden, maar dat werd niet gedaan.

In het rapport wordt onderzocht over er sprake is van 'integriteitsschending'. Bloos werd door Van Nimwegen in 2011 - hij was toen nog procureur-generaal - zijn benoemd tot hoofdofficier van het functioneel parket in Amsterdam. Daarnaast heeft hij als haar leidinggevende functioneringsgesprekken met haar hebben gevoerd.

De onderzoekscommissie kijkt niet alleen naar de liefdesrelatie, maar ook naar het vermeende misbruik van dienstreizen. Daarnaast zou Van Nimwegen zonder aanbesteding het softwarebedrijf Hireserve hebben ingehuurd. Dit bedrijf is eigendom van zijn zus en zwager.



Van Nimwegen is met buitengewoon verlof gestuurd en zit thuis sinds mei vorig jaar thuis. Het OM zou hem uit zijn functie willen zetten. De functie van Van Nimwegen wordt tijdelijk waargenomen door de plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam René de Beukelaar.



Het rapport stond oorspronkelijk gepland voor vorig jaar, maar door vele klokkenluiders die zich hebben gemeld, heeft het langer geduurd.

De driekoppige commissie wordt geleid door oud-procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jan Watse Fokkens, onderzocht de problemen bij het OM op verzoek van het OM zelf.