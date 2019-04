Verslaggevers blikken terug op Feyenoord-rellen in 1999: 'Het was eng'

Cees den Bakker en Paul Verspeek waren toentertijd de verslaggevers van Radio Rijnmond die een vrolijk volksfeest plotseling zagen veranderen in een totale chaos.

"Het was een tijdje geleden dat Feyenoord landskampioen was geworden", blikt Den Bakker terug. "De Coolsingel kolkte. Er stonden 200 tot 250.000 man." De sfeer was lang gemoedelijk, zegt Verspeek. "Er was niets aan de hand. Ik stond om 22:30 uur op het punt om af te sluiten en terug naar de redactie te gaan."

'Politie schiet!'

Door nog onbekende oorzaak sloeg de sfeer om. Er kwamen jongens met bebloede gezichten richting Den Bakker en Verspeek. "Zij riepen: 'De politie schiet! De politie schiet!' Toen moest ik een andere pet opzetten: van feestverslaggever tot rellenverslaggever", vertelt Verspeek. "Met de motor zijn we richting het stadhuis gegaan. We zagen de ravage en de rellen."

"Alle ruiten bij het Hilton Hotel lagen eruit. De Lijnbaan werd geplunderd. Het was onvoorstelbaar wat er gebeurde", zegt Den Bakker. De ravage is hem bijgebleven. "Het was ook wel eng."

"Dit was zo slecht voor de reputatie van Feyenoord", blikt Verspeek terug op de rellen. "Ik zat met gemengde gevoelens verslag te doen, want ik wist wat de gevolgen zouden zijn."

Onderschat

Volgens Verspeek is er geleerd van de rellen in 1999. Sindsdien zijn huldigingen van Feyenoord op maandag als de Rotterdammers een prijs op zondag pakten. "Vroeger was het gebruikelijk om het feest op dezelfde dag te doen", vertelt Verspeek. "Het is destijds onderschat. Men dacht dat het wel los zou lopen en vrolijk zou blijven. Gelukkig doen we dat nu veel beter."