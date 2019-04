Actie op energiecentrale op de Maasvlakte

Dit om 'gevaarlijke klimaatverandering' tegen te gaan. De organisatie eist ook dat alle subsidies en belastingdeals voor fossiele multinationals voortaan in de hernieuwbare sector worden geïnvesteerd. Ook willen ze een eerlijk transitiefonds voor werknemers in de kolenindustrie.

De actie is sinds 06:00 uur donderdagmorgen bezig. De actievoerders hebben zich vastgeketend aan kolentransportbanen. Een aantal van hen zou ook de centrale in zijn gekomen via de rollende rubberbanden met steenkool.

Daardoor zouden de transportbanden stil liggen en zou ook de energiecentrale stil zijn gevallen. De politie is volgens de actievoerders ook aanwezig bij Engie.

Een woordvoerder van Engie bevestigt dat de centrale stil ligt. Dat zou al zo zijn geweest omdat er reparatiewerkzaamheden werden uitgevoerd.

De energiecentrale is gevestigd aan de Missouriweg op de Maasvlakte.