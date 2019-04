Rotterdamse skyline vastgelegd vanuit 80 meter hoge hijskraan

Zijn hijskraan staat op de bouwplaats Little C, aan de Coolhaven. Gewapend met helm, veiligheidsschoenen én camera gaat Roeten 's ochtends met een liftje de lucht in. Eenmaal in de cabine breekt de zon door de wolken, een schitterend uitzicht. "Als ik weet dat het een mooi uitzicht gaat worden, dan wil ik daar best eerder voor beginnen met werken", vertelt hij.



Met het veranderen van de seizoenen, moet hij steeds eerder beginnen als hij dat mooie plaatje wil schieten. "Eigenlijk ben ik vandaag net iets te laat, het mooiste moment is al geweest." Dat mooiste moment is voor hem wanneer de wolken aan de onderkant verlicht worden door de zon.

Rotterdam is volgens Roeten de uitgelezen stad voor zijn project. "Het is een mooie plek om foto's te maken. De Euromast in het donker, de skyline, dat is toch schitterend', wijst hij naar de stad. Die foto's van de Euromast en de skyline doen het ook uitermate goed op Instagram.



Hij heeft niet altijd tijd om zijn camera erbij te pakken. "Vorige week was het druk, maar soms heb je even tijd tussendoor en dan pak ik mijn momentje en schiet ik een foto." Gelukkig vinden de aannemers van het project Roetens fotografie ook erg tof.

Voor de likes en volgers doet de fotograaf het alleen niet. "Dat is leuk en grappig hoor, maar het gaat mij vooral om de mensen die deze foto's willen zien."