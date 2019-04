Commissie: Rotterdamse hoofdofficier loog over relatie

In dat jaar was Van Nimwegen nog procureur-generaal en daarmee de baas van Bloos. Relaties met ondergeschikten zijn volgens de richtlijnen van de overheid niet toegestaan.

De Commissie Fokkens ontdekte verder dat Marc van Nimwegen het bedrijf van zijn zwager heeft bevoordeeld. Het bedrijf leverde software aan het OM, maar dat verliep niet volgens de normale procedures voor aanbestedingen.

Onderzoek

De Commissie Fokkens besloot onderzoek te doen naar de Rotterdamse hoofdofficier na aanhoudende geruchten binnen het OM en perspublicaties in NRC Handelsblad.

De krant stelde al in 2014 vragen over de liefdesrelatie en volgens de commissie leidde dat tot een schokeffect. Er werd een zogeheten carrousel in werking gezet binnen het OM. Van Nimwegen moest in allerijl hoofdofficier worden, zodat hij niet meer de baas was over zijn vriendin Marianne Bloos.

Dat had tot gevolg dat de zittende hoofdofficier in Rotterdam, Fred Westerbeke, noodgedwongen weg moest. Hij werd hoofdofficier bij het landelijk parket. De zittende hoofdofficier daar ging op zijn beurt naar het College van Procureurs Generaal.

Beste kandidaat

De Commissie Fokkens heeft geen bewijs gevonden dat Van Nimwegen ervoor heeft gezorgd dat Bloos hoofdofficier werd. Volgens de Commissie was zij gewoon de beste kandidaat. Wel vraagt zij zich af of de voordracht van Bloos wel helemaal integer was, aangezien Van Nimwegen hier invloed op had.

Het rapport-Fokkens dat donderdag verschijnt, is niet volledig. Een hoofdstuk waarin details staan over de liefdesrelatie tussen de beide hoofdofficieren is weggelaten. Dat heeft te maken met de privacy van beide betrokkenen.

Marc van Nimwegen en Marianne Bloos zijn een jaar geleden met verlof gestuurd. Het College van Procureurs Generaal heeft besloten Marc van Nimwegen per direct te schorsen als hoofdofficier.

Eerder ingrijpen

De Commissie Fokkens heeft ook forse kritiek op het College: zij had veel eerder moeten ingrijpen toen de verhalen over de liefdesrelatie aanhielden. Volgens de Commissie is dat schadelijk geweest voor het gezag en het vertrouwen in het College.

Het College noemt de conclusies van de Commissie bijzonder pijnlijk. "Het imago van het Openbaar Ministerie, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan."

Het rapport-Fokkens constateert ook grote gevoelens van onvrede binnen het OM. Het gaat dan om zorgen over de integriteit, gebrek aan openheid en onderling wantrouwen.