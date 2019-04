Boek geeft intiem kijkje in leven Johan Cruijff

Ferenc van der Vlies was zakenpartner van Cruijff, onder meer omtrent zijn sportwear-lijn. Hij werkte veel samen met Cruijff en was regelmatig bij de familie thuis.

Jan-Cees Butter vertelt: "Ferenc had al zoveel mooie herinneringen toen hij nog met hem samenwerkte. Het leek ons toen al mooi om dat een keer in een boek te vatten. Na zijn overlijden werd ik alleen maar gesterkt in dit idee. Die herinneringen hebben we nu op papier gezet."

Het boek is volgens de twee een persoonlijker verhaal geworden dan wat eerder over de voetbalheld geschreven is. "Dit boek staat dichterbij Johan, dichterbij de mens Cruijff. Juist omdat Ferenc vaak bij hem thuis is geweest, iets wat niet iedereen gegeven is. Je ziet ‘m zo rondlopen in z’n woning in Barcelona, met de lekkere cortado-koffie die hij altijd dronk. Het geeft een heel intiem inkijkje in het leven van Cruijff."

Inspireren

Ferenc erkent dat het wel een boek voor bewonderaars van Cruijff is. "Dat staat ook in het voorwoord: wellicht zijn we wel te veel bewierroken. Maar ik heb hem leren kennen in de fase dat hij gepokt is door het leven en dat hij graag mensen wilde inspireren en helpen. Hij dacht niet in beperkingen, maar in mogelijkheden en dat is heel inspirerend geweest."

Ook voor Rotterdammers, zegt hij met een lachje. "Ik ben vaak bij hem geweest met Rotterdammers, ik kom hier tenslotte vandaan. Dan werd altijd gevraagd hoe het was geweest bij Feyenoord. Hij reageerde altijd dat het er fantastisch was. Dat hij er eigenlijk wel had willen blijven. Dat was geen antwoord om je naar de mond te praten - dat deed hij nooit. Dat vond ik heel mooi. Die eerlijkheid, die oprechtheid."

Het boek wordt deze donderdag gepresenteerd, om 19:30 uur in Premium Inc. aan de Piekstraat 71 in Rotterdam. Daarbij worden de eerste exemplaren uitgereikt aan oud-Feyenoorder Willem van Hanegem en Soufiane Touzani, ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation.