Studenten Hogeschool Rotterdam jaar lang geschorst

De twee studenten waren op donderdag 4 april betrokken bij het afgaan van het brandalarm op locatie Academieplein. Dat bleek uit intern onderzoek van de hogeschool.

Het alarm ging af tijdens een hertentamen van de opleiding Bouwkunde. Bij een eerdere poging op 7 maart om het hertentamen te maken ging het brandalarm ook al af, toen ging het ook om een opzettelijk vals alarm. Dat tentamen is toen ongeldig verklaard.

Deze keer werd al snel ontdekt dat het een vals brandalarm was en daarom kon het hertentamen gewoon doorgaan.

De hogeschool is de valse meldingen meer dan zat. "Ik sta meestal niet vooraan bij het eisen van een stevige straf, maar nu treden we keihard op", zegt bestuursvoorzitter Ron Bormans. "Studenten doen hun stinkende best om hun tentamens te halen en dat laten we niet verpesten door een stel onwelwillenden."

"Bovendien lopen we het risico dat échte brandalarmen niet meer serieus worden genomen", vervolgt hij. "Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom heb ik eerder al gezegd dat degenen die we betrappen een probleem hebben; dat is nu dus het geval. Hopelijk is het een harde les voor de daders en een waarschuwing voor anderen die kwaad in de zin hebben."

Of de twee studenten ook verantwoordelijk waren voor het eerdere valse brandalarm, is niet bekend.