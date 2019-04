18-jarige medewerker met nepwapen in pizzeria

Een 18-jarige werknemer van een pizzeria in Sliedrecht is aangehouden nadat hij met een nepvuurwapen in de zaak gespot werd.

De aanwezige klanten stonden raar te kijken toen de winkel opeens volstond met politiemensen met kogelwerende vesten en politiehond. Even daarvoor had de politie melding gekregen dat een medewerker van de pizzeria met een vuurwapen rond zou lopen.

De politie vroeg de klanten de zaak te verlaten en in de kluis van de zaak werd vervolgens een wapen aangetroffen dat niet van echt te onderscheiden was. Het bleek om een balletjespistool te gaan. Het wapen is in beslag genomen.