Auto rijdt van talud A15 bij Papendrecht

De bestuurder was de macht over het stuur kwijtgeraakt Foto: Politie Drechtsteden buiten

Een 37-jarige man uit Dordrecht is donderdagmorgen van de weg geraakt op de A15 ter hoogte van Papendrecht en van een talud gereden. Hij kwam tot stilstand in het gras tegen de vangrail naast de snelweg.

Volgens de bestuurder was hij de macht over het stuur kwijtgeraakt, toen hij de A15 richting Gorinchem wilde oprijden. Hij is op eigen kracht uit de auto gekomen en vervolgens ook weer naar boven op het talud geklommen.

De man klaagde over een pijnlijke rug en buik en is overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.