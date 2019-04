Sparta mist zevental spelers tegen Jong Ajax

Abels kreeg tegen Jong PSV twee gele kaarten. Deroy Duarte was juist in Eindhoven geschorst en hij keert weer terug in de basis van trainer Henk Fraser. ''Het was de eerste keer dat ik geschorst was, dus het was wel moeilijk om vanaf de zijkant toe te kijken'', zegt Duarte, die Jong PSV een wedstrijd miste die er eigenlijk niet meer toedeed. ''Daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Beter nu, dan later in de play-offs.''

De verwachting is wel dat alle geblesseerde spelers van Sparta op tijd fit zijn als de nacompetitie begint. Sparta speelt vrijdagavond thuis tegen Jong Ajax (20:00 uur) en een week later de laatste competitiewedstrijd tegen de beloftenploeg van AZ.

Bekijk hierboven het volledige interview met Deroy Duarte, die onder meer vertelt of het lastig is om gemotiveerd te blijven en of hij in zijn achterhoofd al bezig is met een eventueel afscheid.