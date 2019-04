Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis samen onder voorwaarden

De NZA houdt in de gaten of overnames zorgvuldig zijn voorbereid en of de effecten van de overname voldoende zijn onderzocht. Ook checkt deze organisatie of het allemaal goed wordt afgestemd met medewerkers en patiënten.

Het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis gaan nu per specialisme na hoe ze die samenwerking vorm gaan geven. De resultaten daarvan moeten elk jaar bekend worden gemaakt bij de NZA.

Het is de eerste keer dat er een dergelijke voorwaarde wordt gesteld. Helemaal rond is het ook nog niet: het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis moeten hun plannen ook nog voorleggen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die de gevolgen voor de concurrentie toetst.