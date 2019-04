Intens gelukkige Rob herenigd met zijn parkiet

De brandweer moest eraan te pas komen, maar inmiddels kan Rob van Arkelen zijn vierjarige Nanday parkiet Rocko weer in zijn armen sluiten. Het dier was er eerder op de dag van tussen was gegaan.

Op een onbewaakt moment was Rocko opeens buiten. "Ik zat even op de wc", vertelt Van Arkelen. De honden waren op dat moment buiten aan het blaffen en zijn vrouw had al gewaarschuwd dat hij de poort dicht moest maken, omdat de parkiet er anders vandoor zou gaan. "Net op het moment dat ik de honden binnenliet, vloog Rocko naar buiten."

Het dier bleef nog even rond het huis vliegen, maar werd door de harde wind algauw weggeblazen. "Ik heb de halve morgen buiten gelopen, zijn naam roepend", vertelt Van Arkelen. Pas toen hij de hoop op wilde geven, hoorde hij Rocko antwoorden.

Dolgelukkig

De vogel bleek in een boom twee straten verderop te zitten. "Mijn hart brak toen ik Rocko hoorde fluiten. Ik was echt bang dat hij weg was. Rocko is echt mijn kindje, net als mijn honden overigens. Waar ik ga, gaat Rocko. Behalve vandaag dan."

Vanuit de boom riep Rocko hard 'papa', maar Van Arkelen kon met de ladder niet bij zijn vogel. "Hij wilde wel naar me toekomen, maar hij durfde niet", denkt hij. Toen werd toch maar de hulp van de brandweer ingeroepen.

Die rukte meteen groot uit met twee gewone auto's en een ladderwagen. "Ik denk dat er een man of negen onder die boom stond, dat verbaasde me wel." Met de ladderwagen en een brandweerman kon Van Arkelen zijn Rocko uit de boom krijgen. "Ik was zo blij om dat beestje weer te zien, ik ben echt dolgelukkig."

Hij is de brandweer erg dankbaar voor hun hulp en heeft ze als bedankje diezelfde middag nog Limburgse vlaaien gebracht.