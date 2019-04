Sparta-trainer Fraser: 'Seizoen mislukt als we niet promoveren'

De resterende twee competitieduels van Sparta met Jong Ajax en Jong AZ worden volledig benut als voorbereiding op de play-offs. Trainer Henk Fraser wil ten koste van alles naar de eredivisie met de Kasteelclub, want zo zegt hij: ''Als het ons niet lukt te promoveren, dan is het een mislukt seizoen.''

''We kijken altijd wel naar een bepaalde context'', nuanceerde Fraser zijn woorden enigszins. ''We weten waar we mee te maken hadden. Maar we hebben die ambitie uitgesproken, dus als het niet lukt mag je van een mislukt seizoen spreken. Dat is duidelijk en dat gevoel moeten we ook hebben.''

Het is de vraag of iedere speler van Sparta dat gevoel ook daadwerkelijk heeft en de ernst inziet van het promoveren naar de eredivisie. ''Als ik naar mezelf als speler keek, dan vraag ik me af of je daar überhaupt altijd mee bezig bent. Voetballers zijn allemaal met zichzelf bezig. Dat was in mijn generatie zo en dat is ook nu weer. Ik moet ervoor zorgen dat die jongens aan het belang van de club denken. En dat is wel eens lastig. Ondanks dat het een teamsport is, zijn er een hoop individualistisch ingesteld.''

Fraser benadrukt dat hij, promotie of niet, hoe dan ook nog een jaar bij Sparta blijft. ''Ik heb twee jaar getekend. Het doel is om zo snel mogelijk te promoveren. Maar je bent op de achtergrond ook al aan het bouwen naar een team dat, mocht het onverhoopt niet lukken, het volgend jaar voor elkaar moet zien te boksen. Ook al gaan we daar niet vanuit.''

Sparta mist in de wedstrijd tegen Jong Ajax liefst zeven spelers . Het duel is vrijdagavond uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.

