Cel en tbs voor fatale steekpartij Rotterdam-West

De rechter heeft zeven jaar cel en tbs opgelegd voor een fatale steekpartij in de Joost van Geelstraat in Rotterdam-West. Daar werd in juni 2017 een bewoner neergestoken. Hij overleed kort erna.

Verdachte Jeroen O.(30) had bekend. Hij had verklaard dat hij boos was geworden, omdat het slachtoffer seksuele avances had gemaakt.

De man had zelf ook om tbs gevraagd. Volgens zijn advocaat wil hij graag worden zoals andere mensen.

Jeroen O. had enkele dagen bij de bewoner van de Joost van Geelstraat verbleven. Hij had zelf geen vast woonadres.