Khalil is rijdende fietsenmaker van Zwijndrecht

De Afghaanse Khalil is nu fietsenmaker in Zwijndrecht

De rijdende fietsenmaker, zo wordt Khalil Karimi in de volksmond genoemd. Van oorsprong komt hij uit Afghanistan, nu woont hij alweer bijna tien jaar in Nederland. In Zwijndrecht heeft hij een eigen fietsenmakersbedrijf opgezet.

Een Oerhollands beroep is het: fietsen maken. Toch heeft Khalil er zijn eigen draai aan kunnen geven. Hij komt namelijk met een reparatiebusje naar zijn klanten toe.

"Mensen bellen, dan maken we een afspraak en kom ik langs. En dan maak ik de fiets van de klant voor de deur", vertelt hij enthousiast. Daar lopen ze in Zwijndrecht wel warm voor. "Ik heb het ontzettend druk nu, eigenlijk heb ik iemand nodig die me kan helpen."

Droom

In Afghanistan deed Khalil nog niets met fietsen. "Ik heb bij het ministerie van Onderwijs gewerkt, en in de communicatie." Ook is hij nog even ontwerper in de ICT geweest. Maar bovenal had hij altijd al de droom om een eigen zaak te openen.

Eenmaal in Nederland aangekomen, merkte hij dat iedereen 'hier' een fiets heeft. "Daar moest ik iets mee." Na een diploma en een stage bij een fietsenwinkel was hij er klaar voor. En nu? "Ik kan alles maken."