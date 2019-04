Klant op grond gesmeten tijdens overval

Geweld tijdens een overval op een kapperszaak in Rotterdam. De dader bedreigt de aanwezigen met een vleesmes en grijpt één van de klanten bij de nek en smijt hem op de grond. Ook een medewerkster wordt vastgegrepen.

In kapperszaak Timoti aan het Stadhoudersplein zijn op 19 december 2018 rond 18.40 uur de eigenaresse, vijf medewerkers en drie klanten aanwezig, als de overvaller binnenstormt. Hij eist geld uit de kassa. Nadat hij dat heeft gekregen, vlucht hij via de Nolenstraat, de aanwezigen in shock achterlatend.

Het politie-onderzoek heeft nog niet tot de aanhouding van de overvaller geleid, vandaar dat de hulp van de kijkers van Bureau Rijnmond wordt ingeroepen. De dader is een kleine, slanke jongeman, met donkere ogen en donker haar.

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.