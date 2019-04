Politie wil informatie aanslag op tabaksshop

Maar liefst zes kogelgaten zijn op Goede Vrijdagmorgen zichtbaar in de etalageruit van een tabaksshop in Rotterdam-Zuid. Op straat liggen kogelhulzen. Niemand raakt gewond.

Op 19 april rond 4.30 uur wordt Vivánt in de Oranjeboomstraat onder vuur genomen. Diverse bewoners worden er wakker van en bellen de politie.

Het onderzoek is in volle gang en de politie wil in contact komen met getuigen die nog niet met hen hebben gesproken, of mensen die andere informatie hebben over de aanslag.

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.