Rotterdamse hoofdofficier vecht schorsing aan

Het College van Procureurs Generaal maakte donderdag bekend dat Van Nimwegen op non-actief wordt gesteld, naar aanleiding van een kritisch rapport van de commissie Fokkens . Daarin staat dat Marc van Nimwegen vanaf 2011 een relatie had met een collega, Marianne Bloos.

Van Nimwegen was op dat moment haar baas. Een dergelijke relatie zou tegen de richtlijnen van het OM zijn geweest. Daarnaast zou Van Nimwegen het softwarebedrijf van zijn zwager hebben bevoordeeld, waardoor deze materiaal aan het OM kon leveren.

Commissievoorzitter Jan Watse Fokkens omschrijft de Rotterdamse hoofdofficier als "iemand die vond dat hij boven de wet stond." Collegevoorzitter Gerrit van der Burg spreekt van "een bijzonder pijnlijke zaak, waarbij het imago van het OM is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren."

Mediashow

Marc van Nimwegen slaat via zijn advocaat Robert Hein Broekhuijsen terug in ferme taal. "Dit is ongepast, onbehoorlijk en onrechtmatig." Volgens de advocaat was de persconferentie donderdag in Den Haag "een mediashow van het OM waarbij Van Nimwegen tot de knieën moest worden afgezaagd. Zo ga je niet om met een man die zich het apezuur heeft gewerkt voor de organisatie."

Broekhuijsen zegt verbaasd te zijn over het rapport-Fokkens. "Het is gebaseerd op anonieme verklaringen. Ook voor Van Nimwegen blijven ze geheim. Dit rapport houdt bij geen enkele rechter stand. Het OM behoort ook te staan voor openbaarheid, niet voor geheimhouding."

Van Nimwegen ontkent dat hij in 2011 een relatie had met Marianne Bloos. Broekhuijsen:"Hij kan daar dus ook niet over hebben gelogen. In 2013 heeft hij zijn gevoelens voor Bloos kenbaar gemaakt bij het College en in 2016 was sprake van een partnerrelatie. Dat was nooit een probleem tot het in 2018 ineens in strijd zou zijn met de regels. Dat betwist hij. Die regels waren er niet eens in 2011."

De Rotterdamse hoofdofficier bestrijdt ook dat hij zijn zwager een gunst zou hebben verleend met diens bedrijf. Broekhuijsen: "Net zo min als voor de liefdesrelatie is daar enig bewijs voor te vinden in het rapport. Er wordt een beeld geschetst op basis van onvolledige en verkeerd geciteerde e-mails."

Gerrit van der Burg wilde donderdag nog niet aangeven of Van Nimwegen wordt ontslagen. "Ik doe geen mededelingen over de procedures." Marianne Bloos is met langlopend verlof. Van den Burg gaf aan dat haar rol kleiner is dan die van Van Nimwegen.