Arrestaties remmen inbraakgolf niet

Een groep van vijf tot tien jongens tussen 17 en 23 jaar, is volgens de politie, verantwoordelijk voor een inbraakgolf, die begon in Rotterdam-Oost en Capelle aan den IJssel.

In het weekend van 16 en 17 februari breken ze ’s nachts vijf maal in bij apotheken in Capelle, Ommoord en Zevenkamp. Inmiddels zitten twee verdachten vast. Eén persoon is vrijgelaten, maar blijft verdachte.

Ondanks die arrestaties gaan de inbraken gewoon door. Sterker nog, de groep heeft haar werkterrein uitgebreid tot apotheken in Bergschenhoek, Zevenhuizen, Pijnacker en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ook een vestiging van Domino’s Pizza is onlangs bezocht. De daders zijn steeds uit op geld. De politie zoekt getuigen of mensen die informatie hebben over de groep.

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.