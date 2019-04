Live: Excelsior op achterstand in Den Haag (2-1)

De wedstrijd van Excelsior bij ADO Den Haag is donderdagavond live te volgen via RTV Rijnmond. Verslaggever Dennis Kranenburg reist af naar Den Haag om op de radio verslag te doen. Ook houden we je via ons twitteraccount op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bij een overwinning in Den Haag kunnen de Kralingers in ieder geval niet meer ingehaald worden door hekkensluiter NAC Breda. De Brabanders gingen woensdagavond op eigen veld met 4-0 onderuit tegen Feyenoord.

ADO Den Haag - Excelsior begint donderdagavond om 18:30 uur. Radio Rijnmond is te beluisteren via de app of op 93.4FM. De uitzending rond de wedstrijd begint om 18:00 uur, met presentator Dennis van Eersel. Het duel is ook te volgen via onderstaande liveblog.

Opstelling Excelsior

Damen; Fortes, Mattheij, Oude Kotte, Matthys; Messaoud, Schouten, Koolwijk; Edwards, El Hamdaoui, Mahmudov.

Scoreverloop

2' Nasser El Khayati 1-0

11' Jeffry Fortes 1-1

29' Danny Bakker 2-1