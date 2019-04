Vijfde werkonderbreking bij sleepbotenbedrijf om urenconflict

In 2014 ging het financieel niet goed met Svitzer. Er is toen afgesproken dat personeel op de sleepboten volgens een ander rooster zouden gaan werken, waardoor ze gemiddeld meer uren per week werken dan in hun contract staat. Werknemers werken zeven dagen veertien uur en zijn dan zeven dagen vrij.

In ruil voor hun offer kregen de medewerkers vijf jaar baangarantie. De afspraak werd onder druk van de omstandigheden gemaakt. Maar over termijn van het offer legden de werkgever en de vakbonden in 2014 niets vast, ervan uitgaande dat het een om een tijdelijke oplossing ging voor de financiële malaise.

Per 1 januari nieuwe cao nodig

Omdat op 1 januari van dit jaar de cao bij Svitzer is afgelopen, wordt nu gesproken over een nieuwe arbeidsovereenkomt. En het personeel wil van de oude afspraken af en betaald worden voor de extra uren. De directie weigert. Volgens vakbond FNV staat de directie op het standpunt dat er geen einddatum gold voor de afspraak over de extra, onbetaalde uren. Ze vielen buiten de cao en waren zoals dat heet een 'onderhandelingsresultaat'.

Asmae Hajjari van FNV: "Ik kom weinig werknemers tegen die een dergelijk offer brengen aan een bedrijf. Ze krijgen totaal geen erkenning of waardering. Ze zijn kwaad en snappen de houding van de werkgever niet." De medewerkers willen een 4-jarig cao, met 4 procent loonsverhoging per jaar, liet de bond eerder al weten.



Svitzer wil niet verder gaan dan een verhoging van 2 procent per jaar. "Er zit geen beweging in", zegt Hajjari over de onderhandelingen, daarom leggen de werknemers opnieuw hun sleepboten aan de kant. Scheepvaartverkeer tussen IJmuiden en Amsterdam loopt vertraging op. Zeeschepen kunnen pas later vertrekken of de haven worden binnengesleept.

De werkonderbreking donderdag duurt tot 20.00 uur.