Meer meldingen over vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport

Het vliegverkeer rond Rotterdam The Hague Airport blijft meer reacties van omwonenden oproepen. Tussen november 2018 en januari 2019 kreeg de Milieudienst Rijnmond DCMR 6279 meldingen. Een tiende van de meldingen had te maken met toestellen die een ander vliegveld als bestemming hadden.

Eén klager vestigde een nieuw record. Hij belde of mailde de milieudienst 1941 keer in drie maanden. Dat zijn er gemiddeld twintig per dag. Soms deed de persoon zes of zeven meldingen over een vlucht. Veel van zijn meldingen zijn voor de DCMR niet te koppelen aan een specifieke vlucht.

Maar ook zonder de klachten van deze ene melder was er sprake van een forse stijging in vergelijking met 2018. Toen kreeg de milieudienst 2358 signalen van overlast.

De meldingen kwamen van 307 personen. De meeste klachten kwamen uit Bergschenhoek (2247), voor Rotterdam (1320) en Schiedam (552). Veruit de meeste meldingen (1377) werden gedaan tussen 07:00 en 08:00 uur in de ochtend.