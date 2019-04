Spiegelbloempot Boijmans-depot krijgt steeds meer vorm

Het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam krijgt steeds meer vorm. Hoewel de 'glimmende bloempot' nog volop in aanbouw is en pas in 2021 open gaat voor het publiek, is nu al goed zichtbaar hoe de opslag van het museum er straks uit komt te zien.

Afgelopen week is de eerste centrale bezoekerstrap van ruim achttien meter lang naar binnen gehesen. Hans Polderman, de projectdirecteur van BAM, noemt het een flinke uitdaging: "Er moeten in totaal vijf gigantische trappen komen. Deze week is de eerste naar binnen getakeld, ze wegen ruim 18500 kilo."

Het is volgens Polderman flink multitasken: "We zijn op heel veel plekken aan de gang. We zijn op de vijfde etage bezig met de vloer. Daarnaast zijn we met de grote componenten bezig, zoals de grote vitrines. Tegelijkertijd lopen in de depotruimtes de afbouwwerkzaamheden al. Het aanbrengen van de rails, waar de rekken voor de collectie aan komen te hangen. En rondom, aan de buitenkant, zijn we bezig met de gevel. De isolatie wordt momenteel aangebracht, in juni komt het spiegelglas."

Sandra Kisters, hoofd collectie en onderzoek van Boijmans, legt tijdens een rondleiding in het depot uit dat het gebouw het eerste toegankelijke depot ter wereld is en dat er in totaal 151 duizend kunstwerken worden geherbergd. 80 duizend daarvan zijn werken op papier.

Ze vertelt enthousiast dat mensen er straks niet alleen terecht kunnen voor het kijken naar kunst, maar dat het publiek ook kan ervaren hoe restauraties en onderzoeken worden uitgevoerd. "De oplevering van het depot is al in 2020. Dan kan de verhuizing meteen beginnen."