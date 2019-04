OZHZ: geen grote hoeveelheden lood in grond speeltuintjes

Bodemonderzoek bij een speeltuintje in Oud-Beijerland

Kinderen kunnen veilig spelen en de grond aanraken in 121 speeltuinen in de regio die valt onder de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Metingen hebben de afgelopen maanden uitgewezen dat nergens loodgehalten zijn gevonden die slecht zijn voor de gezondheid.

Er is daarom geen aanleiding om speelplaatsen direct af te dekken met bijvoorbeeld tegels of de grond te saneren. Wel wordt gekeken of blootstelling aan grond met een beperkte hoeveelheid lood nog verder kan worden verminderd.

Er zit in Nederland op veel plekken lood in de grond. Lood heeft als eigenschap dat het blijft zitten. “Het spoelt niet weg, het breekt niet af, maar het hoopt zich op”, vertelde projectleider Sander Jansen van de Omgevingsdienst eerder .

Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood schadelijker is voor kinderen dan voorheen gedacht. Ook de GGD onderschrijft dit. Het kan bij inname schade toebrengen aan de ontwikkeling van de hersenen. Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een verlies van enkele IQ-punten leiden.

Voor de provincie Zuid-Holland was dit aanleiding om opdracht te geven voor een groot onderzoek. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid doet dit voor de Drechtsteden, Gorinchem, Molenlanden en Hoeksche Waard.