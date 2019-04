Vogelaars massaal naar Goeree-Overflakkee vanwege zeldzame Kalanderleeuwerik

Een zeldzame gast heeft donderdag een bezoekje gebracht aan het eiland Goeree-Overflakkee. De Kalanderleeuwerik, een lichtbruin vogeltje met een zwarte vlek op de hals, was neergestreken in Ouddorp. De vogel is de afgelopen jaren pas enkele keren gespot in Nederland.

De Kalanderleeuwerik komt normaal gesproken voor in graslanden en graanvelden in Zuid-Europa of West-Azië. Hoe de vogel nu in Nederland terecht is gekomen, is niet duidelijk. Volgens natuurplatform Waarneming.nl is de Kalanderleeuwerik de laatste tien jaar pas vijf keer in Nederland neergestreken.

Het beestje trok in ieder geval veel bekijks. Volgens de politie op Goeree-Overflakkee kwamen vogelaars van heinde en verre naar het eiland om een glimp op te vangen van het zeldzame exemplaar. Ook donderdagavond komen nog meldingen binnen van vogelaars die het diertje hebben gezien.