Rotterdamse dj's vertellen verhaal in serie Party People

Harde beats, losgaand publiek en natuurlijk altijd één hand in de lucht. Dat is het typische plaatje van een dj. Maar wat zit daar allemaal achter? Hoe zijn de bekende Rotterdamse dj's ooit begonnen en hoe kijken ze terug op hun roots?

In samenwerking met Museum Rotterdam zendt RTV Rijnmond vanaf komende zondag de serie Party People uit, waarin de verhalen van zes Rotterdamse dj's verteld worden.

De serie is gemaakt naar aanleiding van een expositie in Museum Rotterdam. Die staat stil bij de Rotterdamse partyscene en gaat over twee generaties uitgaanscultuur. In de tentoonstelling worden de actuele ontwikkelingen in het Rotterdamse uitgaansleven gekoppeld aan de periode waarin alles begon: de jaren 90.

Kijkje in leven

In Party People geven zes dj's, van aanstormende talenten tot gevestigde namen, een kijkje in hun leven. Zo zien we Paul Elstak tijdens zijn werk in de studio, maar vertelt ook David Vunk hoe zijn carrière ooit begon.

Vunk is een oudgediende in het vak, maar brak een paar jaar geleden pas door. Vroeger wilde hij eigenlijk radio-dj worden, maar dat zat er niet in. "Toen ik vijf was speelde ik radiootje, maar ja, zover is later niet gekomen. Dus werd ik maar club-dj", zegt hij lachend.

Inmiddels is Vunk een graag geziene dj en draait hij ook veel in het buitenland. "Het liefste draai ik alles (muziek, red.) door elkaar", vertelt hij. "Als het maar uit mijn hart komt."

De serie Party People begint aankomende zondag met David Vunk vanaf 17:00 uur op RTV Rijnmond en op de socials. De expositie in Museum Rotterdam loopt tot eind juli.