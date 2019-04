Nacompetitie lijkt onafwendbaar voor Excelsior na nederlaag in Den Haag (3-1)

Na een nederlaag in Den Haag donderdagavond, lijkt Excelsior nacompetitie niet meer te kunnen vermijden. De Kralingers gingen met 3-1 onderuit tegen ADO, waardoor de achterstand op nummer vijftien FC Emmen nu is opgelopen naar vijf punten.

De wedstrijd begon dramatisch voor Excelsior. Rotterdammer Nasser El Khayati kon al na amper twee minuten spelen rustig de openingstreffer binnenschuiven. De Kralingers kwamen wel met een snelle reactie. Jeffry Fortes zorgde na ruim tien minuten spelen voor de gelijkmaker, door een hoekschop van dichtbij binnen te werken.

Na een halfuur spelen kwam ADO wederom op voorsprong. Danny Bakker kopte binnen uit een hoekschop, waar Alessandro Damen de bal enkel kon toucheren. In het restant van de wedstrijd kreeg Excelsior de nodige mogelijkheden op meer doelpunten, maar het ontbrak de formatie van Ricardo Moniz aan goede afwerking.

Ruim twintig minuten voor tijd besliste Sheraldo Becker met het nodige fortuin de wedstrijd in het voordeel van ADO Den Haag. Zijn schot viel via Excelsior-verdediger Matthys binnen bij de twee paal. Excelsior staat nu nog altijd zeventiende, maar de kloof naar FC Emmen lijkt met vijf punten en nog twee wedstrijden te gaan, te groot om nacompetitie te ontlopen.

"Je gaat met vertrouwen de wedstrijd in en komt dan meteen met 1-0 achter", vertelt aanvoerder Ryan Koolwijk. "Ik denk dat we het daarna wel goed hebben opgepakt en gedomineerd hebben aan de bal. Na de gelijkmaker geven we weer de tegengoal weg en maken wij onze kansen niet. In de laatste fase voor het doel ontbrak ook een beetje het geluk. Vandaag hadden we moeten winnen, nu wordt het erg lastig om nacompetitie te vermijden. Maar niets is onmogelijk."

Opstelling Excelsior

Damen; Fortes, Mattheij, Oude Kotte, Matthys; Messaoud (80' Hadouir), Schouten, Koolwijk; Edwards (73' Anderson), El Hamdaoui, Mahmudov (80' Eckert).

Scoreverloop

2' Nasser El Khayati 1-0

11' Jeffry Fortes 1-1

29' Danny Bakker 2-1

72' Sheraldo Becker 3-1