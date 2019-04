Feyenoord Basketball rekent in laatste kwart af met BAL

Feyenoord Basketball vorige week in actie tegen Donar.

De basketballers van Feyenoord hebben donderdagavond van Basketball Academie Limburg gewonnen. In het eigen Topsportcentrum werd het 69-54 voor de Rotterdammers, die vooral het verschil maakten in het laatste kwart van de wedstrijd.

Feyenoord had de geruime wedstrijd een voorsprong in handen tegen de opponent uit Limburg. Na een verschil van drie punten in het eerste kwart, breidden de Rotterdammers die voorsprong uit tot zes punten voor het vierde en laatste kwart begon.

Daarin liep Feyenoord uit naar een ruime overwinning. Hierdoor staat de formatie van coach Jan Stalman met zes punten voorsprong veilig op de achtste plek, die garantie geeft op de play-offs.