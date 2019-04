Moniz 'doodziek' na ADO Den Haag - Excelsior (3-1): 'Niet de flair om jezelf te belonen'

"Ik ben doodziek voor de spelers en de meegereisde fans die er in grote getallen waren", vertelt Moniz. "De snelle openingstreffer is niet te verklaren, maar we komen fantastisch terug. Waarom is er dan het geloof niet dat je die 1-2 maakt? Je hebt de flair niet om jezelf te belonen, daar ligt de pijn. Je hebt geen 'final touch' en mist scorend vermogen."

"De aanknopingspunten zijn dat we hier de eerste helft domineren en dat we geen bus hebben geparkeerd", gaat Moniz verder. "Maar conditioneel zijn we nog lang niet sterk genoeg om het 95 minuten vol te houden. Fijn dat AZ-thuis is uitgesteld want komend weekend was te snel geweest, mentaal zijn we nu allemaal dood."

Bekijk hierboven het gehele interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Excelsior-trainer Ricardo Moniz.