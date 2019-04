Oud-minister van Financiën en oud-hoogleraar Erasmus Universiteit Witteveen overleden

Witteveen groeide op in Rotterdam, studeerde aan de Erasmus Universiteit - toen nog de Nederlandse Economische Hogeschool - werd daar op zijn 27ste hoogleraar economie en bleef dat vijftien jaar. Van 1951 tot 1952 was hij rector magnificus.



Johan Witteveen was twee keer minister van Financiën, in het kabinet-Marijnen (1963-1965) en in het kabinet-De Jong (1967-1971). Als minister voerde hij de btw in in Nederland. Na zijn ministerschap was hij vijf jaar directeur bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De vader van Johan Witteveen, Willem Gerrit Witteveen, was planoloog. Hij werkte voor de gemeente Rotterdam en kreeg na het bombardement in 1940 de opdracht een plan voor de wederopbouw te maken.

Zijn zoon, Willem Witteveen, Eerste Kamerlid voor de PvdA, kwam in 2014 samen met vrouw en dochter om het leven bij de MH17 vliegramp. Johan Witteveen liet zich inspireren door het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam.