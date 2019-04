Oud Geleerd Jong Gedaan laat hersenen ouderen kraken

'We hoeven allang niet meer, we mógen nu naar school!'

Voor ouderen die de eeuwige bingo beu zijn, organiseert de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan speciale colleges gegeven door studenten. In de bibliotheek van Rotterdam-Ommoord kunnen 65+'ers nu een reeks wiskundelessen volgen.

"Wij merken dat de senioren van tegenwoordig meer uitgedaagd willen worden op cognitief vlak. Hun hersens nog willen laten kraken. En jonge studenten willen graag ervaring opdoen in lesgeven," legt Marit Lommelaars van de Stichting Jong Geleerd Oud Geleerd uit . "Dus koppelen wij deze generaties".

De 22 jarige student-docent Bryan Versendaal geeft in Ommoord een vierdelig wiskundecollege. "Deze keer gaat het over kansrekening. Ik geef daarbij voorbeelden aan de hand van casino-spelletjes en een show zoals Miljoenenjacht", vertelt een enthousiaste Bryan. "De ouderen luisteren eigenlijk veel beter dan jonge studenten. En ik vind het ook super dat ik nu iets terug kan doen voor deze generatie."

De senioren reageren positief na het college: "Het is echt interessant! En het mooie is dat wij allang niet meer naar school 'hoeven', we 'mogen' nu. En dat maakt het extra leuk", grinnikt een oudere studente.