Tweehonderd lintjes in de regio Rijnmond

Tweehonderd inwoners in de regio Rijnmond ontvangen vrijdag een koninklijke onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV Rijnmond. Veertien van hen worden onderscheiden tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, één tot officier en de rest tot lid.

In de gemeente Rotterdam worden de meeste lintjes uitgereikt: 38 in totaal. De meeste gedecoreerden hebben zich als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt in het sociaal werk en het buurtwerk.

In alle gemeenten in de regio vinden vrijdagochtend officiële ceremoniën plaats. De lintjesregen is jaarlijks op de verjaardag van de Koning, tenzij deze in het weekeinde valt. Koning Willem-Alexander wordt zaterdag 52 jaar.