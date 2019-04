Kralingse Bos Festival: dit jaar wel genoeg barren

Het Kralingse Bos Festival in 2018.

De voorbereidingen voor het festival zijn al in volle gang.

Bij de voorgaande editie waren er negatieve berichten over het festival met betrekking tot de horeca.

Minder op- en afbouwtijd

Yagoub is deze laatste dagen veelvuldig op het festivalterrein te vinden. De tijd om het festival op en af te bouwen is een week voor en na het event. Yagoub zegt dat ze proberen deze overlast te beperken en kan zeggen dat ze volgend jaar een of twee dagen minder opbouwtijd nodig hebben.

Yagoub denkt dat er rond de 16 duizend duizend bezoekers komen. Alle area's zijn bedenkt met tenten en hebben houten planken waar bezoekers gen natte voeten zullen krijgen als het regent.

Naast dit festival in het Kralingse Bos zijn er ook festivals in Het park (Oranjebitter), Willemsplein (Kroon festival) en het parkeerterrein van Ahoy (Kingsland).