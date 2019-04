Dordtse coffeeshop Root's Corner blijft dicht

De gemeente Dordrecht heeft een coffeeshop aan de Spuiweg in Dordrecht met de juiste argumenten gesloten. Dat is de conclusie van de Raad van State.

De zaak, Roots Corner, werd gesloten omdat er gesjoemeld zou zijn met de boekhouding.

De eigenaar lag overhoop met de belastingdienst, over een bedrag van ruim drie miljoen euro. Volgens de eigenaar lag dat aan zijn boekhouder. Hij had gehoopt via de Raad van State zijn vergunning terug te krijgen, maar dat is dus afgewezen.

De zaak is al dicht sinds 4 april 2016. Het eerste bezwaar daartegen werd op 13 oktober 2016 afgewezen.