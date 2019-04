Parkeren op kleine vliegvelden duurder

De parkeertarieven bij Rotterdam The Hague Airport zijn gestegen.

De parkeertarieven van Rotterdam The Hague Airport zijn in vergelijking met vorig jaar met 12,5 procent gestegen. Op de andere kleinere luchthavens van Nederland, Duitsland en België is het parkeren ook duurder geworden. Dat blijkt uit een inventarisatie van Vliegveldinfo.nl