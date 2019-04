Verdachte verkrachting de Esch in juni voor de rechter

De Rotterdamse rechter buigt zich op 6 juni inhoudelijk over de geruchtmakende verkrachtingszaak in de Kralingse wijk de Esch. De 19-jarige Gerson F. heeft bekend dat hij daar een Indonesische studente heeft verkracht.

De man kon in juli van het vorig jaar worden aangehouden op basis van camerabeelden. De politie heeft een compilatie gemaakt van de beelden die tijdens de zitting wordt vertoond.

Na zijn aanhouding bleek er een DNA-match te zijn. Gerson F. zou het slachtoffer naast de verkrachting, ook met een t-shirt hebben geprobeerd te wurgen. Daarnaast zou hij een andere vrouw hebben aangerand en enkele berovingen hebben gepleegd.



De Rotterdammer is onderzocht in een kliniek voor jongeren. De psycholoog en psychiater die hem hebben geobserveerd zullen op de zitting in juni aanwezig zijn. Volgens de advocate van F. zal de verdachte zelf er ook bij zijn.

De zaak veroorzaakte beroering in Rotterdam: er is onder meer een stille tocht gehouden als steunbetuiging aan het slachtoffer.