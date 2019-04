Engie verkoopt kolencentrale Maasvlakte

De centrale van Engie op de Maasvlakte in Rotterdam Foto: Rick Huijzer

De kolencentrale in Rotterdam wordt verkocht aan een Amerikaans investeringsfonds. De huidige eigenaar, het Franse energieconcern Engie, verkoopt ook een drietal Duitse kolencentrales.

De verkoop is nog wel afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen en wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar afgerond.

Volgens Engie past de deal in de strategie van het bedrijf om de uitstoot te verlagen.

Geluiden over een eventuele verkoop van de kolencentrale op de Maasvlakte, die pas een paar jaar in bedrijf is, gingen al langer rond. Kort na de oplevering volgde vanuit Den Haag het nieuws dat alle Nederlandse kolencentrales op termijn zouden worden gesloten. Sindsdien loopt er een onderzoek naar hoe de centrale omgebouwd kan worden naar een biomassacentrale.

Financiële details over de deal geeft Engie niet. Wel zegt het energieconcern dat het de schulden na de verkoop van de vier centrales naar verwachting met 200 miljoen euro zal weten terug te brengen.