Podcast: "Seizoen Feyenoord krijgt een mager zesje"

Feyenoord had hoge pieken en diepe dalen en eindigt op plek 3. "Het maximaal haalbare in een seizoen waarin Ajax en PSV uitstekend waren. Dan geef ik een mager zesje," zegt Sinclair Bischop. Ook Dennis van Eersel, Dirk Beers en Anton Slotboom geven hun mening.

Behalve over Feyenoord gaat het over Excelsior, dat zich moet richten op de play-offs om in de eredivisie te blijven. Sparta wil via die weg juist promoveren, maar stelde afgelopen week behoorlijk teleur tegen Jong PSV. Beluister hierboven de gehele podcast.