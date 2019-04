Medeplichtige vuilniszakontsnapping De Schie voor rechter

De Gouwenaar had zijn straf uitgezeten en smokkelde een ander mee naar buiten. Dat deed hij door hem in een vuilniszak te stoppen en hem op transportkarretje te zetten, waarmee hij zijn persoonlijke bezittingen naar buiten bracht.

De ontsnapte gevangene is in ieder geval weer opgepakt: op 18 februari is hij aangehouden in Rotterdam. De gevangene moet wel de rest van zijn straf uitzitten. Hij zat vast voor diefstal en had nog een klein jaar te gaan.



Ontsnappen uit een gevangenis is overigens niet strafbaar. Helpen bij een ontsnapping is dat wel.