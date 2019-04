Nieuw stadion FC Dordrecht stap dichterbij

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw stadion voor FC Dordrecht, moet voor de zomervakantie klaar zijn. Dat zegt de gemeente Dordrecht. Een eerste financiële verkenning is nu afgerond.

Volgens de gemeente 'liggen er goede kansen', als het plan wordt gecombineerd met breedtesport, onderwijs en wonen.

Volgens de gemeente wordt er in de volgende fase kritisch gekeken naar de financiële haalbaarheid en de risico's.

Algemeen directeur Hans de Zeeuw van FC Dordrecht is optimistisch over de kansen voor een nieuw stadion. 'We zien dat er veel partijen belangstelling hebben, vooral uit de sociaal-maatschappelijke hoek. Juist die verbreding biedt nu serieus kansen op een nieuw complex en de herinrichting van het sportpark. Ik ben ervan overtuigd dat ook de andere clubs op de Krommedijk daar belang bij hebben', aldus De Zeeuw op de site van de gemeente Dordrecht.

