Actievoerders kolencentrale bijna allemaal nog vast

Van de in 33 actievoerders die donderdag opgepakt zijn bij een protestactie in en bij de kolencentrale van Engie op de Maasvlakte, zitten er nog 31 vast. Twee zijn vrijgelaten.

Het proces wordt bemoeilijkt omdat de actievoerders weigeren te zeggen wie zij zijn. Het afnemen van vingeradrukken gaat niet, omdat zij nog lijm aan hun vingers hebben vanwege de actie.



De andere actievoerders van de groep ‘Wij stoppen steenkool’ hebben donderdagavond nog een lawaaiprotest gehouden bij het politiebureau in Rotterdam Centrum aan het Doelwater. Daarbij is niemand aangehouden, er is alleen een waarschuwing gegeven.