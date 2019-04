Jaarlijks meer dan honderd doden tijdens werk

In Rotterdam vindt vrijdag een congres plaats over die arbeidsongevallen. Daar wordt een aanvalsplan gepresenteerd om het aantal ongelukken terug te dringen en om de afwikkeling voor de nabestaanden en de slachtoffers te verbeteren.

Afgelopen week was het nog raak. Een werknemer kreeg een stroomstoot in het ruim van een schip en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een van de duizend werknemers die jaarlijks gewond raken op hun werk. Vijftig tot zeventig mensen komen tijdens hun werk te overlijden.

"Mensen die tijdens hun werk in het verkeer om het leven komen, worden niet meegenomen (in die berekening, red.). De werkelijke cijfers komen ruim boven de honderd uit. Dat zijn toch twee mensen die per week niet thuiskomen van het werk", aldus Van der Zanden.

Rompslomp

De zwager van Van der Zanden kwam om het leven tijdens het werk. "Ik werd daarna geconfronteerd met de hele rompslomp die daarbij komt kijken." De familie kreeg te maken met boetes en vervolging en heeft uiteindelijk besloten samen te gaan werken met de voormalig werkgever van de zwager. "Die samenwerking duurt nu al 2,5 jaar."

Volgens Van der Zanden werken veiligheidsverbeterplannen 'tien keer beter' dan een boete. "Op de werkvloer ligt de oplossing om veiliger te gaan werken."

In zo'n plan staan punten, waarmee het bedrijf de veiligheid op de werkvloer kan verbeteren. De stichting hoopt vooral dat partijen anders gaan kijken naar veilig werken. "Dat er met elkaar gepraat wordt."